أنوشكا ضيفة شرف مهرجان "Middle East Fashion festival " غدا

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان "Middle East Fashion festival"، المقرر إقامته غدا، عن اختيار الفنانة أنوشكا ضيفة شرف للمهرجان، لكونها إحدى أيقونات الأناقة، واستطاعت خلال مشوارها الفني التنوع بين الغناء والتمثيل.
وأكد خليل، في تصريحات صحفية، أنه كان مسؤولا عن العديد من النجوم العالميين في مصر، مثل تشاليز ثيرون وكيرت راسل وجولدي هون وسوزان سيرندون وجوليا أورموند وإليشيا سيلفر ستون، والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم، ومجال عمله أتاح له فرصة التعامل مع نجوم عالمين وأهم وأرقى الشخصيات في مجالات الفن والسياسة.
وويشارك بالمهرجان عدة دول المغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، يمثل كل منها مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.
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