أستاذ أمراض جلدية يقدم نصائح لأصحاب البشرة الجافة خلال التقلبات الجوية

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من التقلبات الجوية المفاجئة التي تطرأ هذه الأيام خلال فصل الخريف.

وقال الناظر: "يتميز فصل الخريف بالتقلبات الجوية المفاجئة لهذا نجد أن درجة الحرارة أمس واليوم وغدا، مرتفعة إلى حد ما وفي نفس الوقت نجد خرائط الطقس العالمية تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيًرا في درجة الحرارة اعتبارًا من الجمعة، لتصل الدرجة العظمى لحوالي21-22 درجة مئوية".

وشدد الناظر على جميع المواطنين بضرورة الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة اعتبارًا من غد الجمعة، خاصةً الأطفال الصغار.

وأكد على ضرورة حرص أصحاب البشرة الجافة على وجه الخصوص، بالإكثار من تناول المشروبات الدافئة وترطيب الجلد بدهان الفازلين مساءً وبشكل يومي.

كما نبه على الأطفال الصغار بضرورة تجفيف اليدين وحول الفم جيدًا بعد التشطيف بالماء.

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