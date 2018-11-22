دراسة: زراعة "السيليكون" تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد والتعرض للإجهاض

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة تكساس بولاية هيوستن الأمريكية، إلى أن زراعة "السيليكون" يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والإجهاض وسرطان الجلد.

ووجد الباحثون، أن النساء يتعرضن لخطر الإصابة بالتهابات المفاصل، والولادات المبكرة والإجهاض، وكذلك الإصابة بسرطان الجلد بعد إجراء عمليات زراعة السيليكون، وخاصةً الندبات حول مكان الحشوات.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن حشوات السيليكون يتعرضن لاحتمالية الإصابة بالأمراض مثل التهاب المفاصل "الروماتويدي".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقول العديد من النساء، إن حشوات السيليكون عادة ما تعطي نتائج أفضل من حيث المظهر، لكن أكثر خطراً وخاصة على النساء الحوامل.

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