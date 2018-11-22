بهذه الطرق تُساعدين طفلكِ "اللامبالي" على تحمُل المسؤولية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشعر الأم في كثير من الأحيان بأن ابنها "ضيف" في البيت، يستيقظ صباحا، ويترك فراشه دون ترتيب، كونها ستتولى المهمة، كما يترك الغسيل متناثرًا هنا وهناك، ويُقدم له الطعام جاهزا، ويذهب لمدرسته ويعود ليدرس، ثم يتصفح ويتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ويلتقي بأصدقائه وبعد ذلك كله يخلد للنوم.

هذا الابن لا يساعد ولا يساهم في أي شيء في منزله، ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه أي موقف يواجهه، مما يدفع الأم للتفكير، هل كنا هكذا في السابق؟، هل هذه تربية صحيحة أم أنها ستنشأ ابنا أو ابنة اتكاليين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في مواجهة الحياة؟.

عزيزتي.. يمكنك البدء من جديد والاستفادة من المعلومات والنصائح التي ستقدمها لكِ الأخصائية التربوية الدكتورة أمل بورشك حول ذلك:

تقول الدكتورة أمل، إن فكرة تربية الأبناء بالاعتماد على الذات غير موجودة في أذهان الكثيرين، ويرغبون في تقديم كل ما فقدوه من دلال في الصغر، ويعبرون عن حبهم بتقديم أكبر قدر من الرفاهية لهم منذ الصغر، ولتنمية حس المسؤولية لدى الاطفال على الوالدين أن يتبعوا ما يلي:

- تدريب الأبناء بالتجربة الحية والمشاركة الجماعية كترتيب الأسرة، والتمسك بالقدوة الصالحة أمام الأبناء، وغرس الثقة لديهم.

- منح الأطفال مساحة خاصة لقضاء مصالحهم مع الاشراف مثل: شراء كتاب، وتحديد وقت المهمة، ويساعدا الطفل إن وجدها صعبة، بعيدا عن الهواتف.

- تعزيز السلوك الإيجابي والمسؤولية الاجتماعية عند تواجد الضيوف.

- عدم قطع الحديث مع الأبناء، بالإضافة إلى النصيحة والمتابعة.

- وضع قواعد مشتركة داخل العائلة، وعمل مشاريع مشتركة داخل العائلة مثل ترتيب البوم الصور أو زراعة نباتات أو صيانة وترتيب المنزل.

- عمل جدول لتحليل الأوقات التي يقضونها طيلة اليوم على الأجهزة (بالأرقام) حتى يقتنعو ا بأهمية تخصيص وقت للتواصل العائلي.

كما كشفت الدكتورة أمل عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انشغال الأبناء وإلهائهم من خلال ما يلي:

تقبّل جلوس أي فرد لساعات طويلة لوحده فتجلت "الانطوائية"، عدم الاحساس بالوقت، سرعة التوتر والغضب والشعور بالاحباط وفرط النشاط وزيادة المشاكل العائلية، قلة الكلام والوقت المتاح للتواصل العائلي البنّاء واللقاء الحي، تبرير العائلة الايجابي للانشغال بالهاتف ولأوقات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك؛ التظاهر بالانشغال هو بداية طريق الانحراف، وانهيار الاسرة والأفراد وتقبل أن (يكذب الفرد على نفسه ويصدق الكذبة ويعيشها فعلا)، والدلع وعدم القدرة على الإنجاز في الوقت المحدد للتشتت الفكري، عدم الرغبة بالعمل مع زيادة في الحركة والنشاط، التهرب من طلبات الأطفال وحاجياتهم العاطفية، تزايد المشاكل بين الوالدين والأبناء.