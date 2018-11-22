مي الغيطي: لهذا السبب ارتديت فُستانًا عاريًا بمهرجان القاهرة السينمائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية الشابة مي الغيطي سبب ارتدائها فستانًا عاريًا من منطقة الصدر على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

وبينت مي وهي ابنة الإعلامي محمد الغيطي، عبر حسابها في "إنستغرام" أنها لجأت إلى ارتداء فستان على شكل "v"، من أجل إظهار أثر الجرح الناتج من العملية الجراحية لتكشف سر إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وعلقت الغيطي على صورة شاركتها في "إنستغرام" قائلة: "رحلة مع العلاج كنت دائماً أريد أن ارتدي فستانًا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي".

وأوضحت أنها أرادت بشدة ارتداء ذلك الفستان؛ لأنه جعلها تبدو كالأميرة المحاربة، ولا يهمها ما يقوله الناس ولا تتباهى، وكانت تقصد أن تبين الجرح الخاص بها؛ لأنها فخورة به.

وولدت الفنانة الشابة مي الغيطي في محافظة القاهرة في 1998، وشاركت في مسلسلات "بنت من الزمن ده" 2008، و"القاصرات" 2013، كما شاركت في فيلم "كابتن هيما" 2008.