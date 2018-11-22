أشهر المواقع الإلكترونية الآمنة للتسوق في الـ"بلاك فراي داي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

هل ترغبون في اغتنام فرص العروض والتخفيضات خلال الـ"بلاك فراي داي" الذي يوافق غدًا الجمعة، واقتناء أحدث الصيحات والموديلات وغيرها، عبر التسويق الإلكتروني؟

العديد من المتاجر يضعون استعدادات خاصة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن خلال "الجمعة السوداء"، والتي لا يتحقق إلا بتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، لذلك نستعرض لكم أشهر مواقع التسوق في الـ " black Friday".

1-موقع Amazon:

Amazon واحدة من المتاجر الشهيرة التي تنشط خلال موسم "البلاك فرايدي"، وإحدى الخيارات الآمنة للتسوق الإلكتروني، ويتلقى الموقع العديد من طلبات الشراء بسبب العروض القوية التي يقدمها على المنتجات، والثقة الكبيرة التي يمتلكها المتجر من جانب الزبائن.

وأعلن أمازون أنه سيقدم شحن المنتجات مجانًا إلى العملاء لمدة يومين خلال البلاك فرايدي، وذلك عبر تسجيل حسابك على موقع البيع الإلكتروني بشكل مجاني لمدة 30 يومًا.

2-موقع souq.com :

واحد من أضخم مواقع التسوق العربية، ويمتلك وجهات عدة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت، واستطاع منذ نشأته في العام 2005 أن يحقق ملايين المبيعات، ويجذب عشاق التسوق من جميع الدول المستهدفة، والموقع يتميز دون عن غيره بالسماح لأي مورد عرض منتجاته بالموقع ما يجعل إمكانية الوصول إلى المنتجات النادرة.

ويوفر الموقع طرق عديدة للدفع، وشحن خلال 3 إلى 7 أيام، ويوفر إمكانية الدفع عبر بطاقات كاش وهذه الطريقة لا توفرها معظم مواقع التسوق الحالية، ويمكنك استرجاع المنتج أو استبداله مجانًا إذ كان يحتوي على عيوب.

موقع Golden scent:

يحتوي على أكثر من 300 ماركة عالمية ومحلية، بأكثر من 10000 منتج، ويتم التسوق على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال خيارات متنوعة الدفع، فيمكنك الدفع عند الاستلام، أو التحويل البنكي، أو من خلال بطاقة الائتمان.

4-موقع جوميا:

أعلن موقع جومياJumia ، بدء تخفضيات بلاك فرايدي لعام 2018 للسنة الخامسة، كما أعلن عن خصومات كبيرة على عدد هائل من المنتجات، بالإضافة إلى تقديم هدايا يومية، وفعلت أيضا من خلال صفحتها على "فيسبوك" هاشتاج "جوميا_بلاك_فرايدي"، لتعرض من خلاله جميع الخصومات و العروض .

5-دريس لينك DressLink.

يعتبر من المواقع الأشهر مقارنة بالمواقع الصينية الأخرى، إذ يعرض المنتجات الأكثر مبيعا حول العالم مع تقييم الأشخاص حول العالم وآراءهم وصورهم الخاصة للمنتج.