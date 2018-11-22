بالصور| 4 فنانات أثرن الجدل بسبب فساتينهن.. إحداهن "تريند" وأخرى خطيبها يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

منذ انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الأربعين بدار الأوبرا المصرية، وخلال توافد النجمات على "الريد كاربت" من مختلف دول العالم، لفتت بعض الفنانات الأنظار، وأثرن الجدل وربما السخرية لاختيارهن إطلالات وصفها العديد من خبراء الموضة إضافة إلى نشطاء مواقع التواصل بأنها "سيئة وغير موفقة" ولا تناسب المهرجان.

لكن استقبل بعضهن النقد بالتجاهل أو الرد على منتقدهم بطريقتهن الخاصة، يستعرض لكم "مصراوي" خلال الصفحات التالية هؤلاء النجوم: