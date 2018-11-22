محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
منذ انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الأربعين بدار الأوبرا المصرية، وخلال توافد النجمات على "الريد كاربت" من مختلف دول العالم، لفتت بعض الفنانات الأنظار، وأثرن الجدل وربما السخرية لاختيارهن إطلالات وصفها العديد من خبراء الموضة إضافة إلى نشطاء مواقع التواصل بأنها "سيئة وغير موفقة" ولا تناسب المهرجان.
لكن استقبل بعضهن النقد بالتجاهل أو الرد على منتقدهم بطريقتهم الخاصة، يستعرض لكم مصراوي خلال الصفحات التالية هؤلاء النجوم:
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| 4 فنانات أثرن الجدل بسبب فساتينهن.. إحداها "تريند" وأخرى خطيبها يرد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .