لا تستخدم الهاتف.. 8 نصائح للتسوق الآمن عبر الإنترنت في الـ"black friday"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

إذا كنت دائم التسوق عبر الإنترنت، أو تريد استغلال عروض وخصومات المواقع الإلكترونية في البلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء، هناك بعض النصائح التي يجب أن تعتمدها لتأمين نفسك من السرقة أو التعرض للمواقع المزيفة، فما هي تلك الإجراءات؟

يقدم لك موقع مصراوي بعض الخطوات والنصائح لتجب لتأمين نفسك عند الشراء "أون لاين" (عبر الإنترنت)، وفقًا لموقع business insurance.

1- المواقع غير الموثوقة

إذا كان الموقع يطلب الكثير من المعلومات الشخصية، فما عليك سوى إغلاقه؛ فربما يتسبب ذلك في سرقة حساباتك الشخصية ومعلوماتك بطاقتك الائتمانية.

كذلك إذا تم فتح العديد من النوافذ الأخرى أثناء فتح الموقع أو اشتبهت بالموقع، فلا تتم معاملاتك التجارية عليه، حتى لا تتسبب في خرق حسابات ومعلومات البطاقة الخاصة بك.

2- لا تتسوق من الهاتف الذكي

معظم الهواتف الذكية غير مزودة ببرامج حماية من الفيروسات الموجودة على أجهزة الكومبيوتر، فيسهل اختراق الهاتف وسرقة المعلومات والأرقام السرية لـ"الكرديت كارد" الخاص.

3- لا تستخدم شبكات "الواي فاي" العامة

إذا استخدمت شبكة "الواي فاي" العامة فأنت تعرض معلوماتك الشخصية للخطر، كذلك المعلومات والبيانات التي ترسلها وتستقبلها.

فإذا كان هناك متسلل يستخدم الشبكة العامة ذاتها، يمكن عن طريق برامج الاختراق، أن يحصل على جميع معلوماتك وبياناتك.

4- استخدم رقم بطاقة ائتمان افتراضية

إذا كان عليك الحصول على شيء ما على موقع لا تعرفه، أو تشتبه في معدل أمانه فهناك شيء بسيط يسمى رقم بطاقة الائتمان الافتراضية التي تسمح لك بالتسوق عبر الإنترنت دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي.

تقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء، ثم إرسال رقم بطاقة لاستخدامه عبر الإنترنت.

يمكنك تقليل الضرر نظرًا لأن صلاحية الرقم ستنتهي سريعًا نسبيًا ويكون له حد أقصى منخفض للإنفاق ولا يزال رقم بطاقة الائتمان الحقيقي سرًا.

5- ابحث على الـ HTTPS في رابط الموقع

يجب أن تتحقق من وجود الرمز HTTPS بدلًا من HTTP، في عنوان الـ URL (لينك الموقع) حتى تتأكد أن هذا الموقع مؤمن تمامًا، ويمكن أن تثق لإدخال بيانات بطاقتك لشراء ما تريده.

كذلك فإن رمز القفل في عنوان الـ URL دليل على أن هذا الموقع موثوق به وآمن.

6- لا تتبع الروابط في رسائل البريد الإلكتروني

لا تفتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من ذلك، اكتب العنوان في متصفحك للتأكد من ذهابك إلى الموقع الذي تعتقد أنك تزوره.

تتضمن العديد من الروابط المزيفة رسائل إلكترونية من مواقع تبدو وكأنها مواقع شرعية مثل البنوك، أو المتاجر عبر الإنترنت، أو أي شيء قد تثق به - ثم ترسله إلى موقع زائف حيث يستطيع جمع معلوماتك لسرقة هويتك.

7- تحقق من سياسة الخصوصية للشركة

على الرغم من أن كثير من الناس يوافقون عليها دون قراءتها بسبب كثرة الشروط والكلمات فيها، إلا أن قراءة سياسة الخصوصية الطريقة الوحيدة لمعرفة ما تفعله الشركة بمعلومات المستخدمين وكيفية نقلها.

وللتأكد من عدم إمكانية بيع بياناتك الشخصية إلى أي طرف ثالث وأنه مشفر وآمن.

8- تحديث المتصفح الخاص بك

كل إصدار جديد من متصفح الإنترنت الخاص بك، وخاصة إذا كنت تستخدم أحد المتصفحات الأكثر شعبية، يزود بإمكانية تعزيز الأمان مع كل تحديث له.

تحتوي المتصفحات القديمة، إلى جانب عدم عملها بشكل جيد مع بعض مواقع الويب، على ثغرات في أمانها اكتشفها المتسللين ويمكن استغلالها.

وينطبق الشيء نفسه على نظام التشغيل وبرنامج مكافحة الفيروسات. سوف تحميك التحديثات على اللصوص المحتملين للهوية والحفاظ على بياناتك آمنة.