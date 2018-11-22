كيف تصنعين مسكًا طبيعيًّا بخطوات بسيطة في المنزل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - المسك بكل أنواعه يُعتبر من أفخر وأقدم العطور، وقد يغنيكِ عن الكثير من الماركات الفخمة، له روائح نفاذة، وآمن على البشرة ولا يسبب الحساسية، كما يمكنكِ صناعة الكثير من العطور الطبيعية منه بخطوات بسيطة.



عطر المسك الأبيض بالفانيليا



- مكعب من المسك الأبيض



- ملعقة كبيرة ماء ورد



- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة خام



ابشري المسك الأبيض مع حمّام ماء ساخن، واتركيه حتى يهدأ، ثم أضيفي الفانيليا، مع ماء الورد.



ضعي الخليط في بخاخ واستخدميه بعد الاستحمام، لعطر يدوم طوال الوقت.



عطر المسك مع الزعفران



- مكعب من المسك "أيّ نوع تفضلينه"



- ملعقة كبيرة زعفران مطحون



- 5 قطرات من زيت دهن العود



- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد



ابشري مكعب المسك، وضعيه بحمّام ماء حتى يذوب، واتركيه حتى يهدأ.



أضيفي ماء الورد، ثم باقي المكونات، وإذا شعرتِ أنّ المكون متماسك، أضيفي ماء الورد أكثر لكي يصبح سائلًا، حتى يمكنكِ وضعه ببخاخ، واستخدميه على مدار اليوم.



عطر المسك مع الفازلين والعود



- مكعب من المسك "يفضل الأبيض"



- ملعقة كبيرة فازلين



- 5 قطرات زيت دهن عود



ابشري مكعب الفازلين وضعيه بحمّام ماء، ثم أضيفي الفازلين، وبعد أن يبرد قليلًا ضعي قطرات زيت دهن عود.



ضعي الخليط في علبة صغيرة، حتى يمكنكِ استخدامها على البشرة،



ككريم عطري نفاذ، يكون ثابتًا وفعّالًا، وبرائحة شرقية طيّبة.

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