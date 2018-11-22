أجمل أساليب المكياج على طريقة ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - تتمتع الفنانة ياسمين صبري بملامح شرقية جذابة، استطاعت إبرازها بأجمل وأفضل طريقة ممكنة من خلال أساليب مكياج متعددة تتميز بالرقي والفخامة، فاستطاعت أن تكوّن لنفسها أسلوباً خاصاً لا يشبه أياً من الفنانات على الساحة العربية. فعيناها الواسعتان وشفتاها البارزتان جعلاها من بين أجمل نساء العالم العربي على الإطلاق.

سنقدم لك في ما يلي أساليب مكياج متعددة على طريقة الفنانة ياسمين صبري.



ال أيلاينر مع أحمر الشفاه الأحمر

يعد هذا المكياح المفضل لدى ياسمين صبري بدليل اعتماده في الكثير من إطلالاتها، فهو يبرز جمالها بطريقة لافتة ويجعلها مفعمة بالأنوثة. ويرتكز هذا المكياج على تحديد قسمات الوجه عبر استخدام الكونتورينغ، ومن ثم رسم العين بالآيلاينر ابتداءً من طرف العين ونحو الأعلى، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود، واعتماد الرموش الاصطناعية لإبراز العينين وجعلهما أكبر وأوسع. ولشفاه جذابة، تعتمد ياسمين صبري أحمر الشفاه الأحمر وتطبقه باستخدام الريشة للحصول على رسمة فم أنيقة ومميزة.



المكياج السموكي الناعم مع الشفاه النيود

تميل الفنانة ياسمين صبري كثيراً الى استخدام ألوان المكياج الترابية التي تليق كثيراً بلون بشرتها. فحين تعتمد المكياج السموكي الناعم، تستخدم فيه ظلال العيون الترابية مثل البيج والبني. ولإطلالة متكاملة، تعتمد ياسمين صبري مع هذا المكياج الرموش الطويلة والكثيفة، والبلاش البرونزي وأحمر الشفاه بتدرجات النيود، لا سيما البيج والوردي، مما يمنحها طلة هادئة وراقية جداً.





مكياج عيون القطة مع أحمر الشفاه الزهري

في غالبية إطلالاتها، لا تتخلى ياسمين صبري عن الآيلاينر، وإنما تعتمده في كل مرة بشكل معين، وتحديداً في مكياج عيون القطة، الذي يليق كثيراً بعينيها الواسعتين. وتعتمد ياسمين مع هذا المكياج أحمر الشفاه الزهري المات والبلاش الوردي الذي يضيء وجنتها ويمنحها بشرة مشرقة ومتوهجة في شكل طبيعي، مع تحديد الحواجب بطريقة طبيعية بعيداً عن المبالغة.

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