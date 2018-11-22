أسرع مكياج يومي رائع بثلاثة مستحضرات فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - تحرص كل امرأة عاملة على الظهور يومياً بطلة أنيقة ومكياج ناعم يخفي كل الشوائب الموجودة على بشرتها. إلا أن المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجعل وقتها ضيقاً جداً وتحول دون اهتمامها بطلتها بشكل جيد. لكن، بإمكانك الآن الحصول على مكياج رائع لا يستغرق تطبيقه أكثر من خمس دقائق وبثلاثة مستحضرات فقط، وسيمنحك إشراقة وتوهجاً وبشرة خالية من الشوائب. فتعرفي في ما يلي الى هذا المكياج واجعلي طلتك أنيقة دائماً.



الكونسيلر

يعد الكونسيلر من أهم مستحضرات المكياج، فهو يعمل على إخفاء الهالات السوداء تحت العينين والانتفاخات والبقع الداكنة والشوائب المزعجة على البشرة. بالتالي، فإن استخدامه ضروري لمكياج يومي سريع ولبشرة خالية من الشوائب. يكفي أن تستخدمي أولاً كريم الترطيب لترطيب بشرتك، ومن ثم استخدام الكونسيلر ابتداءً من زاوية العين الداخلية، ومن ثم المناطق المحيطة بالعين، والمناطق التي تعاني من الشوائب والبقع الداكنة. واحرصي دائماً على اعتماد نوع الكونسيلر الملائم لبشرتك.



الماسكارا

الرموش الطويلة والكثيفة عامل أساسي في الحصول على مكياج أنيق وعينين أكثر حجماً وجمالاً. بالتالي، فإن الخطوة الثانية لمكياج يومي سريع ورائع، اتبعي التالي: سرّحي أولاً رموشك بفرشاة متخصصة، ومن ثم استخدمي طبقات عدة من الماسكارا، ومن ثم انتظري قليلاً وأعيدي تطبيق الماسكارا، وهكذا تحصلين على رموش سوداء طويلة وكثيفة في وقت قصير.



البلاش

البلاش هو الحل السحري للقضاء على البشرة الباهتة والمصفرة والمتعبة. فهو يمنحك بشرة متوهجة ومضيئة في وقت قليل، على أن تعتمدي لون البلاش الذي يتماشى مع لون بشرتك، سواء الوردي أو الخوخي أو الدراقي أو البرونزي... يكفي أن توزعي البلاش على كامل وجهك بأسلوب الكونتور، أي على أعلى الخدين وأطراف الجبين والفكين، كما من المهم أن تطبقي القليل منه عند جفن العين الثابت.

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