كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - رسميًا.. البلجيكي لوك إيميل مديرًا فنيًا لطلائع الجيش

طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، عن ‏تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، بعد إقالة محمد حلمي، اليوم الخميس، عقب التعادل مع بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

أعلن عن إقالة محمد حلمي، وتعيين مدرب بلجيكي في الفترة المقبلة.

وقرر طلائع الجيش رسميًا إسناد المهمة الفنية للبلجيكي لوك ايميل، ومعه جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخططًا للأحمال، ومحمد جودة مدربًا مساعدًا وسيد السويركي مدربًا لحراس المرمى.

وكان طلائع الجيش قد تعادل مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة المحلية.

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.