كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - خميسة روائح للجسم قد تكون مؤشرا خطيرا

يتعرض جسم الإنسان لمواقف وظروف خاصة في الحياة اليومية تعرضه لإصدار الروائح الكريهة، والتي يحاول الشخص تفاديها باستخدام مزيل العرق والمستحضرات الخاصة.

ولكن بعض الروائح يجب عدم تجاهلها، فقد تكون مؤشرا على إصابتك بحالة صحية خاصة، هنا أبرزها، حسب ما نشر موقع "ويب طب":

رائحة الفواكه

رائحة النفس الكيتوني أو رائحة الفواكه كما يطلق عليها، هي دليل على الإصابة بالسكري وهي إحدى مضاعفاته. وتنتج هذه الرائحة عن الحمض الكيتوني الذي يفرزه الجسم مع انخفاض مستويات سكر الدم.

النفس الحمضي

رائحة النفس الكريهة صباحاً شر لا بد منه يطال الجميع عادة، إلا أن تنظيف الأسنان بشكل صحيح والعناية اليومية بها يساهم في التقليل من هذه الظاهرة.

وقد يكون جفاف الفم أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة بسبب بعض الاضطرابات المزمنة مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

رائحة الفضلات الكريهة

بالتأكيد رائحة الفضلات كريهة، ولكنها قد تزداد سوءا تبعا لنوع الغذاء المتناول، وخاصة في حال تناول الحليب ومنتجاته. وقد يعود السبب إلى عدم قدرة الأمعاء على هضم اللاكتوز كما يجب.

رائحة البول الكريهة

الحصول على كمية كافية من المياه تقلل من الرائحة الكريهة للبول، ولكن في حالة الجفاف وعدم شرب المياه بكميات كافية، فقد يصبح لبولك رائحة سيئة.

رائحة الأرجل

اذا ما ارتديت حذاءك دون جوارب في فصل الصيف بكل تأكيد ستحصل على رائحة نتنة للأرجل،

ولكن في حال انتبهت الى أن هذه الرائحة مزمنة ومستمرة بغض النظر عن الطقس وبرغم الاحتياطات التي تقوم بها لمكافحة الرائحة، فقد يكون السبب هو إصابتك بفطريات تعرف باسم "القدم الرياضية".