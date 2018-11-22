كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - المسابقات :إيقاف مدرب وادي دجلة وإداري بيراميدز

وادي دجلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات بعض المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

-توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الاتحاد السكندري لتكرار السباب الجماعي من الجماهير خلال مباراة إنبي.

-إيقاف تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة مباراتين و20 ألف جنيه غرامة، للطرد خلال مباراة فريقه مع بيراميدز لما بدر منه.

-إيقاف وليد بدر المدير الإداري لبيراميدز مباراتين للطرد خلال مباراة دجلة لما بدر منه، و20 ألف جنيه غرامة على النادي للسباب الجماعي من جماهيره ما أدى لإيقاف المباراة.

-إيقاف حسن عبد اللطيف مدرب عام فريق طلائع الجيش 4 مباريات للطرد بسبب السلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت.