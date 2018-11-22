كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - مشروع قرار بمنع اقامة مهرجانات تحت أى مسمى إعلامى
قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أى مهرجانات تقام تحت أى مسمى إعلامى إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان فى وزارة الثقافة.
وأوضح سليم فى تصريح له أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على صورة مصر الإعلامية، خاصة عقب ما حدث فى المهرجان المزعوم الذى عقد فى الإسماعيلية تحت اسم "مونديال الإعلام".
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