كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - أكتشاف ميزة خفية في آيفون تتيح "التنصت"

يعتقد بعض مستخدمي هواتف آيفون أن السماعات اللاسلكية تصلح فقط لإجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، لكن إحدى المزايا غير المعروفة تتيح خدمة "مثيرة".

وبحسب موقع "ماك وورد"، فإن نظام التشغيل "iOS 12"، الذي يستفيد منه مستخدمو آيفون يتيح الاستفادة من سماعات "آيربود" في تكبير الصوت والإنصات إلى الكلام الخافت حتى وإن جرى النطق به عن بعد.

وبفضل هذه الخدمة، يمكنك أن تسمع بسماعات "آيربود" إلى ما يقال على مقربة من جهاز "الآيفون" حتى وإن كان على بعد أمتار منك، في حين قد يستغل البعض هذه الخاصية في التنصت على الآخرين.

ويمكن اللجوء إلى هذه الخدمة في الأماكن، التي يكثر بها الضجيج مثل المطاعم، التي تعج بالزبائن إذ يمكنك أن تحادث الشخص الذي يجلس أمامك بصوت واضح دون أن تضطر إلى إجهاد نفسك ولا إلى إجراء اتصال.

ولتشغيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى القيام بخطوات بسيطة أولا من خلا توصيل السماعات بالجهاز عبر البلوتوث، وعندئذ سيصبح بإمكانه أن يحول الهاتف إلى ما يشبه جهازا لالتقاط الصوت.

ويتم التشغيل عبر الدخول على الإعدادات والضغط على "مركز المراقبة" (CONTROL CENTER)، وثم الضغط على "COSTUMIZE CONTROL".

وعند بلوغ هذه المرحلة، يجدر بالمستخدم أن يضغط على رمز استماع يتخذ شكل الأذن، حتى يفعل خاصية "Live listen".