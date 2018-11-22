كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - مارينا مول أبوظبي يمنح للمتسوقين فرصة ركوب التاكسي الخارق

أبوظبي، 22 نوفمبر 2018: بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، يقدم مارينا مول أبوظبي للمتسوقين تزامناً مع أسبوع السباق العالمي الكبير في العاصمة الإماراتية، فرصة فريدة من نوعها ليستمتعوا بتجربة التجول في مركبات تاكسي رياضية فاخرة "Super Taxi" تقلّ أصحاب الحظ السعيد من المتسوقين يومي الجمعة والسبت وتأخذه في جولة مجانية حول أبرز معالم العاصمة أبوظبي.

وانطلاقاً من التزامه بتوفير أرقى التجارب وأكثرها تميزاً للمتسوقين، يستضيف مارينا مول أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 6 سيارات رياضية فاخرة من بينها سيارة لامبورغيني هوراكان، وسيارة مازيراتي جران كابريو، وكورفيت جراند سبورتس، وماكلارين 650 اس. وستأخذ السيارات الرياضية الفاخرة المتسوقين الذين سيتم اختيارهم خلال تسوقهم داخل المول إلى سبع وجهات رئيسية في أبوظبي تتضمن قصر الإمارات ومسجد الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرها من الوجهات الرائعة في العاصمة.

ويقدم مارينا مول أبوظبي للمتسوقين خلال عطلة نهاية الأسبوع قسائم مشتريات بقيمة 200 درهم لكل من ينفق ألف درهم في المتاجر الرياضية المشاركة.

الحدث: سوبر تاكسي الرياضي

التاريخ: 23 و24 نوفمبر

المكان: مارينا مول أبوظبي

الوقت: 10:00 صباحاً – 10:00 ليلاً