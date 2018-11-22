كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - عواد أساسي مع الوحدة أمام الباطن بالدوري السعودي

محمد عواد

أعلن المدرب البرازيلي "فابيو كاريل" المدير الفني لنادي الوحدة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة، الباطن بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين). ويستقبل فريق الوحدة نظيره فريق الفيحاء في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة على ملعب "الملك عد العزيز"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري السعودي. وشهدت التشكيلة الرسمية للوحدة تواجد الدولي "محمد عواد" حارس مرمى منتخب مصر، والمحترف في صفوف الفريق. وجاءت تشكيلة الوحدة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: فواز الصقور، ريناتو شافيز، عبدالله العمري، ساري عمرو. خط الوسط: تيسير الجاسم، ايمري كولاك، موريس. خط الهجوم: أوتيرو، فرنانداو، ماركوس جيلرمي.

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