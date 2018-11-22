كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - سبيس إكس تسير علي خطى "أبولو" في نقل رواد الفضاء

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ، أن أول رحلة لصاروخ من إنتاج شركة شركة "سبيس إكس" مصمم لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، من المنتظر أن ينطلق من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا في السابع من يناير.

والإطلاق التجريبي خطوة حاسمة في برنامج الطاقم التجاري لناسا،والذي يستهدف نقل البشر إلى الفضاء من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.

وقالت ناسا، إن مركبة الفضاء "كرو دراغون" التابعة لسبيس إكس،والتي ستنقل ثلاثة رواد إلى الفضاء من نفس قاعدة الإطلاق التي أرسلت طاقم أبولو الذي يتألف من 11 فردا إلى القمر عام 1969، ستقوم بباكورة رحلاتها على متن صاروخ سبيس إكس (فالكون9) في السابع من يناير.

ولم تعلن ناسا عن تفاصيل مسار الرحلة، لكنها قالت إن الاختبار سيوفر بيانات عن أداء (فالكون 9) وكبسولة (كرو دراغون) والأنظمة الأرضية، وكذلك عن العمليات في المدار والخاصة بالالتحام والهبوط.

وسبيس إكس وبوينغ هما المتعاقدان الرئيسيان اللذان اختارهما برنامج الطاقم التجاري بناسا لإرسال رواد إلى الفضاء بحلول 2019، إذ ستستخدم الشركة الأولى مركبتها (كرو دراغون) والثانية (سي.إس.تي-100 ستارتلاينر).

ومنذ توقف برنامج مكاكيك الفضاء الأميركي في 2011، تعتمد ناسا على روسيا لإرسال رواد إلى المحطة الفضائية، وهي مختبر لأبحاث الفضاء تكلف 100 مليار دولار ويوجد على ارتفاع 402 كيلومتر تقريبا فوق سطح الأرض.