كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - بعد غضب نجوى فؤاد.. أول رد فعل من مهرجان القاهرة
أشارت تقارير صحفية ان الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، تلقت اتصالا هاتفيا من محمد حفظي رئيس المهرجان ليعتذر منها على عدم دعوتها لحفل الافتتاح.
وكانت نجوى ترغب في مشاركة الحفل مع سمير صبري في هذا الحفل التاريخي للدورة الـ٤٠، حيث تم اختيار صبري لتقديم هذه الدورة، لأنه قدم الدورة الأولى منذ ٤٠ عامًا.
يشار الى ان الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي كرمت الفنان حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن الحمامة التقديرية وهشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.
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