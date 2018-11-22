بتهم زنا وقتل العشيق.. "كلبش واحد" يجمع زوجين في شهر العسل

شهد الطابق السابع بمحكمة شمال الجيزة، مشهدا نادرا، حيث جمع بين زوجان لم يمر على زواجهما سوى 40 يوما في "كلبش واحد".

"الزوج"، شاب في العقد الثالث من عمره، يعمل في مصنع ملابس متهم بقتل عشيق زوجته، والأخيرة متهمة بالزنا، مثلا الاثنين كلا على حدة أمام نيابة حوادث شمال الجيزة، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الزوج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحبس الزوجة لمدة 4 أيام بتهمة الزنا، بعدما ضبط الزوج زوجته في أثناء ممارستهما علاقة جنسية داخل غرفة النوم بشقة سكنية في منطقة الوراق.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد عامل في مصنع ملابس، وغادر شقته في الساعات الأولى من صباح أمس، وشعر بالإعياء في المصنع وسمح له رئيسه في العمل بالسماح له بالعودة إلى المنزل في وقت مبكر.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أنه عقب دخول الزوج إلى شقته سمع أصوات من داخل غرفة نومه، وعقب دخوله شاهد زوجته العروس في حضن عشيقها، ما دفعه إلى الدخول إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وأمسك بالعشيق وسدد له عدة طعنات أودت بحياته، بينما فرت الزوجة هاربا من الشقة، وبمجرد تلقي البلاغ من الأهالي، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت لمناظرة الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وبدأت في استجواب المتهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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