بالصور| فايقة فهيم: بكيت من قصص الغارمات ويجب استبدال عقوبة سجنهن

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها تشاركت والكاتبة نوال مصطفى التفكير بمشروع قانون يمنع حبس الغارمات، وحشدت 60 عضوا بمجلس النواب في سبيل دعم استبدال السجن بالعقوبة البديلة.

وأضافت البرلمانية، أنها زارت السجون وسمعت حكايات وقصص الغارمات، وانهمرت دموعها عندما استمعت لقصص أمهات سجن من أجل مبالغ زهيدة تداين بها لإتمام زواج بناتها، داعية كل من على أرض مصر للمساهمة في هذا المشروع.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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