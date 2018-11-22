رجل يقتل زوجتيه الاثنتين بسبب "الرغي"

قتل رجل باكستاني يسكن مدينة لاهور، زوجتيه بالرصاص بسبب "الرغي"، والمشاجرات اليومية المستمرة بينهما.
هرب المتهم محمد رياست، بعد أن فقد السيطرة على أعصابه خلال مشاجرة كلامية بينهم في المنزل الذي يعيشون فيه سويا بمدينة لاهور، تطورت المشاجرة فأخرج المتهم بدقيته الرشاش، وأطلق الرصاص على زوجيته، فأرداهما قتيلتين في الحال.
قالت الشرطة وفق ما نشرت "إرم نيوز"، إن الزوجتين فارقتا الحياة بمجرد إطلاق الرصاص عليهما، بسبب قربه الشديد منهما، فيما لا يزال البحث جاريا عن الزوج، ونقلت الشرطة القتيلتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية.
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