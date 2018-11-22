اتهام إمام مسجد باغتصاب طفلة خلال احتفالات "المولد النبوي" في المغرب

اعتقلت السلطات في مدينة تارودانت جنوب المغرب، إمام مسجد تورط في قضية اغتصاب طفلة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف.

وروت الطفلة لوالدتها تفاصيل ما حدث معها عقب عودتها للمنزل، وقالت إن إمام المسجد استدرجها إلى مسكنه الموجود في قرية "أكادير ملول"، الثلاثاء، خلال احتفال المولد النبوي الشريف، وأحكم قبضته عليها وكتفها ثم اغتصبها وفض بكارتها.

تقدمت الأم ببلاغ للشرطة ضد المتهم لدى الشرطة، التي ألقت القبض عليه في حينها تمهيدا للتحقيق معه، وفق ما نشرت "إرم نيوز".