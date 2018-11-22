دُنيا بطمة وزوجها يتبادلان الغزل على "إنستغرام".. بهذه المُناسبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تفوت المطربة المغربية دنيا بطمة أي مناسبة إلا وتعبر عن حبها لزوجها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت بطمة صورة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" برفقة الترك من فعاليات حصولها على جائزة أفضل فنانة صاعدة في الشرق الأوسط وذلك ضمن حفل جوائز "BAMA"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك يا عمري ورفيق دربي شكرًا على كل دقيقة توقف بجنبي فيها".

بدوره، نشر المنتج البحريني صورة لزوجته وهي برفقة الجائزة، وعلق عليها عبر حسابه في "إنستغرام": "مبروك لملكتي.. أفضل فنانة صاعدة في الشرق الأوسط".

يذكر أن دنيا بطمة تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في "أرابز غوت تالنت" حلا الترك، في صيف 2013، ورزقا بابنتهما الأولى غزل في 2017.