راندا البحيري ترُد على أنباء حول قُرب خُطوبتها.. فهل أكدت أم نفت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة المصرية راندا البحيري ما تردد بشأن خطوبتها قريبًا من داخل الوسط الفني، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقالت في لقاء إذاعي إن انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنها الوحيد ياسين لم يسبب لها أي عقدة؛ لأنهما انفصلا باحترام وليس بينهما أي مشاكل أو مشادات.

وأضافت راندا البحيري أنها تزوجت منذ 10 سنوات وكانت صغيرة للغاية وأنجبت بسرعة، مشيرة إلى أنها لو عاد بها الزمن ستكرر التجربة؛ لأنها لم تندم عليها.

وأوضحت أنها تربطها علاقة صداقة بابنها؛ لأنهما يكبران مع بعضهما وتأخذ رأيه في بعض أعمالها، مشددة على أنها ترفض أن يعمل في الصغر بالتمثيل حتى يتمتع بطفولته ولا يتعرض لضغوط أكبر منه.

ولفتت البحيري إلى أنها لديها خطوط حمراء في عملها الفني ولكنها لا تفصح عنها؛ لأنها ليست ملموسة، موضحة أنها لم تهاجم أبدًا الوسط الفني أو تتهم العاملين به بـالـ"فوقية" كما تردد.