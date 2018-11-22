"لابيلا فاشون شو".. أول "ديفليه" رجالي في العالم العربي

أعلنت إيمان عبدالحميد، رئيس مهرجان "لابيلا فاشون شو" عن إقامة الموسم الثاني من المهرجان، بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.
وقالت، في تصريحات صحفية لها، إنه سيقام أول "ديفليه" رجالي، لعرض مجموعة من الماركات العالمية وأحدث صيحات في عالم الموضة والملابس الرجالي والحريمي الكلاسيك والعصري.
وكشفت إيمان عبدالحميد رئيس المهرجان، أن هذا الموسم سيكون مختلفا عن الماضي، وسيكون به العديد من المفاجئات السارة، مشيرة إلى أنه اتفق وتم التعاقد مع العديد من أهم بيوت الأزياء والماركات العالمية لعروض الرجالي والحريمي.
ومن ناحيته، أوضح إبراهيم الساعي، المدير التنفيذي للمهرجان، أن هذه الدورة ستضم في طياتها أحداثا عدة، لافتا إلى أنه تم دعوة العديد من نجوم الفن والرياضة للمشاركة وحضور الحدث، على أن تتم تغطيته إعلاميا وصحفيا من خلال أهم القنوات والصحف في مصر والشرق والأوسط.
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