- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نشرت الفنانة أمينة خليل، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها في أثناء تواجدها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورتة الـ40.
وأطلت خليل بفستان طويل، باللون الكاشمير، أظهر أنوثتها وجمالها من إبداع مصممة الأزياء نورين فرح، التي أضافت لمسات سحرية ظهرت واضحة من خلال الفستان، إذ امتزج ببعض النقوش البسيطة والورود التي كانت تحمل نفس درجة الفستان.
وأضاف "ماكياج" خليل، لمسة جمالية لإطلالتها من إبداع شريف تانيوس، واختيار المجوهرات والإكسسوارات من"ميخائيل".
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| بفستان لون "الكاشمير".. إطلالة مميزة لأمينة خليل بمهرجان القاهرة السينمائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .