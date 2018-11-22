بالصور| بفستان لون "الكاشمير".. إطلالة مميزة لأمينة خليل بمهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة أمينة خليل، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها في أثناء تواجدها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورتة الـ40.

وأطلت خليل بفستان طويل، باللون الكاشمير، أظهر أنوثتها وجمالها من إبداع مصممة الأزياء نورين فرح، التي أضافت لمسات سحرية ظهرت واضحة من خلال الفستان، إذ امتزج ببعض النقوش البسيطة والورود التي كانت تحمل نفس درجة الفستان.

وأضاف "ماكياج" خليل، لمسة جمالية لإطلالتها من إبداع شريف تانيوس، واختيار المجوهرات والإكسسوارات من"ميخائيل".

​