هل احترمت غادة عادل وسما المصري قواعد الإتكيت بإطلالتيهما في القاهرة السينمائي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتبرت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول سلام سعد أن هناك قواعد معينة تعرف بالـ black tie، وتتعلق باللباس على السجادة الحمراء، تُحتم على المرأة الابتعاد عن الألوان النارية واعتماد الداكنة منها.

وأضافت سعد، في حديث خاص لموقع "فوشيا"، أن الممثلتين غادة عادل وسما المصري قد خرقتا قواعد الإتيكيت، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 40، بملابسهما التي وصفت بالغرابة.

واعتبرت سعد أن إطلالة سما المصري لم تكن موفقة، لافتةً إلى أنه من غير المحبذ اختيار اللون الأبيض في مناسبات كهذه، فضلاً عن اختيار الراقصة للزي الفرعوني، فلا بد من ارتدائه في المناسبات التي تهدف إلى تسليط الضوء على تراث البلد، أو في الحفلات التنكرية.

واعتبرت سعد أن خيار سما المصري كان هدفه ربما لفت الأنظار لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرقت سلام سعد في ختام حديثها لموقع "فوشيا"، الى إطلالة الفنانة غادة عادل، معتبرة أنه كان يتوجب عليها اختيار تسريحة أكثر ترتيبًا، فضلًا عن الفستان الذي لا يتلاءم مع المناسبة نهائيا، كونه يتسع من أسفل منطقة الصدر ليصبح شفافًا من جهة الفخذ؛ ما سلبها أناقتها، كما لفتت إلى أنها أحسنت في اختيار الإكسسوار من دون المبالغة فيه.