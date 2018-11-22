فراس سعيد: الجمهور يحب من يستفزه.. وتسريب "كإنه إمبارح" لا يقلقني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري فراس سعيد أسباب نجاح مسلسله الأخير "كإنه إمبارح" وردود الأفعال الإيجابية من الجمهور على العمل والدور الذي جسده، مشيرًا إلى أن المشاهد يحب الشخصيات الشريرة والمركبة التي لها أكثر من بعد.

وقال فراس في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" إن المسلسل ضم العديد من النجوم من جيلين مختلفين، جيل الشباب وجيل النجوم الكبار ذي الخبرة الفنية، ليناسب جميع الأعمار، مشيرًا إلى أي مدى ساهمت فكرة العرض حصريًا على قناة خاصة في انتشاره.

وأوضح سعيد في فيديو "فوشيا" رأيه في اختراقات مواقع التواصل الاجتماعي لأحداث الحلقات الجديدة قبل عرضها على شاشات التلفزيون وتأثير ذلك على جماهيرية المسلسل ونجاحه.

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