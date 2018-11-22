إليك فوائد ماسك الفحم والياقطين مع خبيرة التجميل ميسون هلال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني المرأة باختلاف المراحل العمرية من بعض المشاكل التي قد تؤثر على بشرتها؛ ما ينعكس سلبا على نضارتها وجمالها.
ذلك الأمر يحتم عليها البحث عن كيفية الاهتمام بالبشرة من خلال استخدام مستحضرات تجميلية خالية من المواد الكيميائية ومن أبرزها الماسك الاسود أو ماسك الفحم الذي ذاع صيته مؤخرا.
لهذا الماسك فوائد جمة تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء وشد المسام، فيمتص السموم ويقتل البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.
الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة التجميل ميسون هلال سبل تطبيق ماسك الفحم والياقطين، متطرقة الى الفوائد الجمالية والصحية التي يحملها لبشرة المرأة.
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