مع اقتراب الـ"black friday".. احمِ "الكريدت كارد" بـ7 خطوات "علشان متتسرقش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

سواء تعرضت لسرقة أموالك من خلال بطاقتك الائتمانية أو لا.. فإن تأمينها من السرقة أمر في غاية الأهمية، خاصة مع اقتراب "البلاك فرايداي" في ظل التوسع في فنون السطو الإلكتروني، فكيف يمكنك تأمين بطاقتك؟

يقدم لك مصراوي 7 نصائح، لحماية بطاقتك من السطو أو الاحتيال، وفقًا لموقع bank of america.

1- التسوق من أماكن معروفة

إذا كنت من محبي التسوق الإلكتروني، حاول التسوق من مواقع معروفة، ولها بيانات حقيقية ومعلنة، لتتمكن من الرجوع إليها في حالة حدثت أي مشكلة في بطاقة الائتمانية، أو تم سرقتها.

كما يمكنك التأكد من تلك المواقع عن طريق وجود الرمز "https:"، في الرابط الإلكتروني الخاص بها، ويرمز حرف الـ"s" إلى أن ذلك الموقع مؤمن ومحمي. وحتى إذا كنت في موقع آمن لا تضع بياناتك ومعلوماتك إذا لم تضطر لذلك، كما يجب قراءة السياسات الخاصة بالدفع والمبالغ المستردة والعائدات والشحن بعناية قبل الموافقة عليها.

2 - برامج الأمان

بخلاف برامج الحماية من الفيروسات، يجب أن تحرص على تنزيل برامج أمان تحميك من برامج التجسس التي تمنع الأشخاص من مراقبتك ومتابعة نشاطك، وإن كنت تفعل ذلك بالفعل، تأكد من تجنب تنزيل أية برامج أو ملفات من أماكن غير معروفة.

3 - معلومات بطاقتك الشخصية

المعلومات والأرقام الموجودة على البطاقة الشخصية قد تسهل سرقتها، خاصة إلكترونيًا، لذا لا تعرض بيانات البطاقة لأحد عبر الهاتف إلا إذا كنت تثق به، ولا ترسل معلومات حسابك على الإيميل الخاص بك، حتى لا يتم السطو عليها إلكترونيًا.

4- لا تشارك صور بطاقتك الائتمانية على مواقع التواصل الاجتماعي

قد تبدو تلك النصيحة بديهية إلا أنه ما زال هناك أشخاص يشاركون صور بطاقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يعرفوا أنهم بذلك يشاركون معلومات وأرقام خاصة عن حسابهم يمكن أن تستغل في سرقتهم إلكترنيًا.

5 - فرم البطاقة

عند انتهاء صلاحية البطاقة، أو تلفها واستبدالها بأخرى، يجب مراعاة فرم القديمة، لأن رقم البطاقة سيكون هو نفسه.

6 - حدث بياناتك

حدِّث بياناتك باستمرار مثل رقمك هاتفك وعنوانك السكني، حتى يتم إخطارك أولًا بأول في حالة حدوث أي خطأ، أو تم سحب أموال من حسابك البنكي، لتتمكن من وقف التعامل عليها في الحال.

7- تحقق من حسابك كثيرًا

تعد مراجعة نشاط حسابك الحديث أمرًا أساسيًا لسلامة بطاقة الائتمان، وهو أمر سهل. ويمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت أو الهاتف، إذا كانت جهة إصدار بطاقتك الائتمانية تقدم تنبيهات بالبريد الإلكتروني أو النص حول نشاط غير عادي، فاشترك للحصول عليها.

إذا كنت تعرضت لعملية احتيال أو سرقة هويتك في الماضي، فهذا سبب أدعى إلى الاشتراك في خدمة مراقبة الائتمان.