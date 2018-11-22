كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - الأمن يضبط هارب من أحكام بـ112 سنة سجن بالنزهة

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط المتهم "عنتر إ" 52 سنة مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 60 حكم حبس جزئي " نصب ، شيك ، تبديد ، ضرب ، إيصالات أمانة "بدوائر أقسام شرطة( المرج ، مدينة نصر ، البساتين ، النزهة ) بإجمالي حبس 112 سنة.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.