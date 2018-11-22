كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - غدًا - وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

اجتمع منذ قليل، الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لمناقشة الشئون المتعلقة بحقوق الشهيد الدكتور أحمد طه، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، إضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول أو ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربية.

قال نقيب الصيادلة، إنه سيتم الصلاة على جثمان الشهيد، بالسعودية، مساء اليوم، ثم العودة إلى مصر، ومن المنتظر أن يتم الصلاة على الجثمان وتشييع الجنازة غدًا الجمعة.

وأضاف نقيب الصيادلة، أنه أصدر تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز أتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تأكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.