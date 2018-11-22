كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مستقرة بسبب عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، ومع تحسن شهية المخاطرة والتي ألقت بثقلها على الدولار.
وسجل الجرام عيار ١٨ نحو 524 جنيها، وعيار ٢١ نحو ٦١٢ جنيها، وعيار ٢٤ نحو ٦٩٩ جنيها، والجنيه الذهب ٤٨٩٦ جنيها.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .