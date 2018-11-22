كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مستقرة بسبب عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، ومع تحسن شهية المخاطرة والتي ألقت بثقلها على الدولار.

وسجل الجرام عيار ١٨ نحو 524 جنيها، وعيار ٢١ نحو ٦١٢ جنيها، وعيار ٢٤ نحو ٦٩٩ جنيها، والجنيه الذهب ٤٨٩٦ جنيها.