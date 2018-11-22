كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - حسن حسني: بدايتي كانت بأدوار الشر وتمردت عليها

قال الفنان حسن حسني، إنه لا يصنف نفسه فنانًا كوميديًا، مبينًا أنه كان يتغير وفقًا للشخصية التي يجسدها أيًا كان محورها.

وأضاف "حسني"، خلال الندوة الخاصة بتكريمه على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أن بدايته في عالم السينما، كانت من خلال المخرج عاطف الطيب.

وتابع "حسني": "جسدت معه بعض أدوار الشر، وأعقب تلك الفترة العديد من العروض المتعلقة بالشخصية الشريرة"، مستكملًا أنه تمرد على ذلك الأمر بعد فترة، وبات ينوع في أدواره.

وأشار إلى أنه كان يتلقى عروضًا من قبل صناع السينما بأدوار كبيرة، لكنه كان يرفض بعضها، رغم موافقته على دور صغير بعد ذلك "أجسد الدور المناسب لي مهما كانت مساحته".

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.