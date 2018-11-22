كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - تعرف على نظام التقييم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي "بالألوان"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تغيير أسلوب التقييم في الصف الأول الابتدائي لمواكبة نظام التعليم الجديد، الذي يهدف إلى بناء الشخصية المصرية، ويرتكز على جملة من المهارات الحياتية والمهارات التأسيسية للغات (العربية والأجنبية) والرياضيات، دون إغفال المعارف والقيم الضرورية.

وأوضحت الوزارة أن نظام التقييم الجديد هو تقييم بالألوان، يهدف إلى الانتقال من ثقافة الاختبارات التنافسية إلى ثقافة التقييم التكويني المستمر، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى اكتساب المتعلم للمهارات، وذلك من خلال مقارنته بنفسه لا بغيره، لأن مقارنة المتعلم بغيره تنقل المناخ الصفي من التعاون إلى التنافس ومن الجماعية إلى الفردية.

وقررت الانتقال في تقييم مستويات التلاميذ من إصدار أحكام أو إعطاء درجات، إلى التقييم من خلال الألوان التي تعطي دلالات محددة للمعلم وولي الأمر.

وقالت الوزارة إنه في أسلوب التقييم الجديد، سيكون اللون الأحمر رمزا لأن التلميذ أقل من التوقعات، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب الكثير من المهارات المستهدفة، وبالتالي مازال يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

وأوضحت أن اللون الأصفر في التقييمات الجديدة سيرمز إلى أن التلميذ يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطًا إيجابية، حيث إنه اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه مازال يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

أما عن اللون الأخضر في التقييم الجديد، فهو يرمز إلى أن التلميذ يلبي التوقعات، وهذا يعني أن المتعلم قد اكتسب جميع المهارات المستهدفة، وأخيرا بالنسبة للون الأزرق، فهو يرمز إلى أن التلميذ يفوق التوقعات، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وفيما يلي، ينشر موقع "صدى البلد" صورا توضح شكل استمارة تقييم التلاميذ، وصورا أخرى تشرح عمليا الآلية التي يتم بها التقييم في النظام الجديد بالنسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي.

