كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - تخفيف الحكم على شبكة تبادل الزوجات لعامين

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتخفيف حكم حبس عامل من 3 سنوات إلى عامين وتأييد حبس زوجته سنة بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات.

وكانت محكمة جنح عين شمس، قضت بحبس عامل 3 سنوات وزوجته عام بتهمة ممارسة الفجور.

وردت معلومات إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعرض فيها صورا لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، ويعرض على راغبي المتعة بتبادل زوجته مع زوجاتهم.

وتبين قيام المتهم بإرسال صور لزوجته بملابس مثيرة إلى راغبي المتعة، ممن يرغبون في تنظيم حفلات جنسية بتبادل الزوجات، وتم التوصل إلى هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه وزوجته، وضبط هواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر في منزله، وعرضهما على النيابة العامة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.