كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:56 مساءً - علي فرج يبلغ دور ال8 من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

علي فرج

نجح الدجلاوي علي فرج ، المصنف الثاني على العالم وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش2017، في التغلب على ديغو إلياس بنتيجة 3/1 و نتيجة اشواط (4:11) (6:11) (12:10) (8:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور ال16 من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر 2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 328,000 دولار وبذلك يصعد على فرج الى الدور الربع نهائي من البطولة.

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