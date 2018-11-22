سما المصري عن فستانها بـ"القاهرة السينمائي": أنا الملكة "كيلوبطة"

علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وقائل المصري: "أنا الملكه كيلوبطة؟، إيه كمية السف على تخني من إمبارح في المهرجان دي؟، وأنا ذنبي إيه؟، ما كلنا بنتخن، أنا باتخن من أماكن معينة، ألبس واسع ألبس ضيق برضو تخني بيبان، معلش بكره تشوفوا العود، اتقلوا يا أنا يا انتو".

يذكر أن سما المصري تواجدت، الثلاثاء الماي، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، برئاسة المنتج محمد حفظي، مرتدية ملابس فرعونية، كما تعمدت إظهار دعوة الحضور، والتقط عدد من الحاضرين، بعض الصور التذكارية معها، داخل بهو المسرح الكبير بدار الأوبرا.

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