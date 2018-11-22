ميريام فارس مهنئة بعيد استقلال لبنان: اتمنى ننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم، احتفالا بعيد استقلال لبنان.

وارتدت ميريام فستانا من اللون الأبيض ستايل "أوفر سايز شيميز"، وعليه "بوت" من اللون الأحمر، وزينت صورتها بعلم لبنان، وكتبت المغنية اللبنانية: "كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال، وبتمنى بالسنين اللي جايي إنّو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال ومليان ببحبوحة وراحة بال لكل اللبنانيين".

وميريام فارس مختفة منذ فترة من تواجدها علة منصات "السوشيال ميديا" والحفلات، وكانت قد أعلنت مرورها بحالة صحية لا تسمح لها بالتواجد، لكنها عادت للظهور مهنئة الشعب اللبناني بعيد الاستقلال.

وتفاعل جمهور ميريان فارس معها عبر التعليقات، فقال أحد المتابعون في تعليقه: "كل عام ونحنا فخورينا بلبنان فخر العالم"، وقال آخر، "من إيران تعيش لبنان".

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