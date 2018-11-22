أول تعليق لوالد مي الغيطي على استئصال ابنته ورما بالثدي: "تجربة مؤلمة مرت منها كمحاربة"

قال الإعلامي محمد الغيطي، والد الفنانة الشابة مي الغيطي، معلقا على إعلانها ابنته إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي، إن تجربة مرض نجلته حدث مؤلم، لا يريد ذكر تفاصيله أو تذكرها، مؤكدا أنها بصحة جيدة الآن.

وأضاف الغيطي، في أول تصريح صحفي، بشأن الحادث، لـ"هن": "مي طول عمرها قوية وشجاعة ومحاربة"، في إشارة إلى ظهورها بفستان يظهر إجرائها عملية جراحية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت مي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، منذ ساعات: "كنت دائما أريد أن أرتدي فستانا على شكل V مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي".

يشار إلى أن مي الغيطي ظهرت بفستان أزرق لامع، تميز بأنه مفتوح بمنطقة الصدر، وذو فتحة جانبية، من توقيع مصمم الأزياء رفيق ذكي.

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