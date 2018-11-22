آمنة نصير تدعو سيدات مصر لترشيد نفقات الزواج: "قابلت واحدة اتحبست في 11 ملاية"

أكدت عضو مجلس النواب آمنة نصير، مساندتها الكاتبة الصحفية نوال مصطفى في كل مجهوداتها الإنسانية منذ زمن طويل، إذ لا تترك فرصة إلا وشاركتها فيها، لأنها تعرف صعوبة مهمتها وعملها مع فئة غاية في الصعوبة، وهم السجينات والأطفال.

وأضافت نصير، أنها تدعو جميع سيدات مصر للحكمة والرشد في متطلبات الزواج، لأنها ترى وتسمع أشياء عجيبة من الغارمات، فهناك من تقول إنها اشترت لابنتها 11 عباية و15 ملاية سرير، وهو بزخ مرفوض.

وأنهت نصير كلمتها بالدعاء لكل من عمل خيراً لهؤلاء السيدات وكل من فك عسرهن وجنبهن السجن، ولمن تفضل ويسر مثلما فعل النائب إبراهيم حجازي.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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