بالصور| "كورال أبناء الغارمات" يخطف قلب نيللي كريم.. وتدعمهم بالتصفيق والصور

تفاعلت الفنانة نيللي كريم مع كورال "حياة جديدة"، الذي يتكون من أطفال الغارمات، بعد أداءهم 5 أغنيات متنوعة بمنتدى "بداية مش نهاية".

وشجعت كريم الأطفال بالتصفيق، وتسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء الغناء، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية معهم على المسرح، مبدية إعجابها بموهبتهم.

وقدم كورال الأطفال فقرة غنائية استمرت لأكثر من 15 دقيقة، تفاعل معها حضور المنتدى بالتصفيق.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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