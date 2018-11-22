بالصور| بـ5 أغنيات.. كورال أطفال "حياة جديدة" يبهر حضور "بداية مش نهاية"

أبهر كورال "حياة جديدة" الذي يتكون من أطفال الغارمات، جمهور منتدى "بداية مش نهاية"، بعد أن أدوا 5 أغنيات بين الوطنية كـ "فيها حاجة حلوة" وأخرى للأم، وثالثة بعنوان "حبك يا ماما نوال" مهداة للكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات.

وقدم كورال الأطفال فقرة غنائية استمرت لأكثر من 15 دقيقة، تفاعل معها حضور المنتدى بالتصفيق، كما حرصت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى والنجمة نيللي كريم على التقاط صورة معهم، لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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