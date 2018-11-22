من الأكثر تأثيراً في صناعة الموضة.. ميغان ماركل أم كايلي جينر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت منصة البحث عن الأزياء "ليست" Lyst عن قائمة النساء الأكثر تأثيرا على إنستغرام في تقريرها الأخير، الذي نشرته مؤخرا.

وأثرت هؤلاء السيدات بشكل كبير على صناعة الأزياء من خلال زيادة عمليات البحث والمبيعات للقطع التي ارتدينها، حيث راقبت المنصة حسابات مواقع التواصل لـ 50 نجمًا عالميًا خلال عام 2018، وكيف أثروا على ازدياد الطلب على القطع التي ظهروا بها أو روجوا لها.

فيما يلي قائمة بالنساء المؤثرات في صناعة الموضة خلال سنة 2018:

كايلي جينر



كان هذا العام ناجحا بكل المقاييس بالنسبة لمؤسسة مملكة مستحضرات التجميل Kylie Cosmetics، وفي هذا العام فقط ،أصبحت كايلي أمًا جديدة بولادة ابنتها ستورمي، كما أصبحت أصغر امرأة تنضم إلى قائمة أغنى النساء في أمريكا بحسب مجلة فوربس.

كما أصبحت كايلي إحدى أعلى النجمات أجراً في عام 2018، ومع ذلك، لم تكن هذه الإنجازات من جعلها تتوج بالمرتبة الأولى في قائمة Lyst الجديدة.

فحسب المنصة كانت كايلي الدافع وراء أكثر من مليوني عملية بحث هذا العام للعديد من الأزياء من ملابس "أديداس" الرياضية و نظارات "ديور" إلى ملابس "فيكتوريا سيكريت" والفساتين القصيرة من "ألكسندر وانغ"، كما ازدادت عمليات البحث عن الفستان الوردي القصير الذي ارتدته في حفلة عيد ميلادها بنسبة 107 في المائة بعد 48 ساعة فقط من ظهورها به.

كيم كارداشيان ويست

لا يمكننا أن ننكر مدى تأثير عائلة كارداشيان على صناعة الموضة، ولهذا احتلت كيم كارداشيان ويست المرتبة الثانية في هذه القائمة، ومن المعروف أن نجمة برامج الواقع تتبع أسلوبا جريئا في اختيار أزيائها، كما أنها أول من احتضنت صيحة الشورتات الضيقة فور ظهورها على الساحة.

ووفقًا لـ Lyst ساهمت كيم في إحياء شعار "فندي" عندما نشرت صورة لها مرتدية زيا كاملا مطبعا من الرأس حتى أخمص القدمين بشعار "فندي" المزدوج، مما ساعد في زيادة عمليات الشراء بنسبة 16% كل شهر.

ميغان ماركل

لفتت ميغان الأنظار بأسلوبها المميز منذ أن تم الإعلان عن خطوبتها من الأمير هاري، وقد ساعد "تأثير ميغان" المصممين في جميع أنحاء العالم على زيادة مبيعاتهم، بل توقفت العديد من المواقع عن العمل نتيجة زيادة عدد الزيارات.

ووفقًا لما ذكرته Lyst تسببت الفساتين التي ارتدتها ميغان في يوم زفافها في ارتفاع هائل في عمليات البحث والشراء عن كل من "جيفنشي" و "ستيلا مكارتني"، في حين أن إطلالاتها النهارية قد ألهمت أيضًا الملايين من المتسوقين لتجربة "ياقة عنق القارب" أو "فستان التوكسيدو".

لدرجة أنه كلما ارتدت قطعة من توقيع أحد المصممين، تشهد العلامة التجارية التي يعمل المصمم لصالحها زيادة بنسبة 200% في عمليات البحث عن تلك القطعة على مدار أسبوع كامل.

إليك باقي النجمات اللواتي تصدرن المؤثرات في صناعة الموضة خلال سنة 2018:

كاردي بي

بيونسيه

سيرينا ويليامز

كيارا فيرغني

بليك لايفلي

ريهانا

أريانا غراندي