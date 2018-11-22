عبير شمس الدين: سأعتمد إطلالات لم تكن تُغريني سابقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة السورية عبير شمس الدين بأن إطلالتها اللافتة التي ظهرت فيها خلال جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا جاءت بتوقيع الماكييرة سها شريقي وأزياء ناهد منى.

وأضافت "شمس الدين" في تصريح لـ"فوشيا" أن حرفية الشريقي ومنى دفعتها إلى عدم التدخل بإطلالتها أو إبداء رأيها؛ لأن عملهما أعجبها جدا.

وأكدت النجمة السورية على وجود مواهب في سوريا لا ينقصها إلا الإضاءة على حرفيتها وإبداعها، لافتة إلى أن جلسة التصوير اعتمدت فيها على مكياج مختلف لإطلالة جديدة.

وأوضحت عبير أنها ستواصل بين كل فترة وأخرى إجراء جلسات تصوير لم تكن تغريها سابقًا، ولم تكن تفكّر بتقديمها، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الإطلالات المختلفة والجديدة لأي فنان على مختلف الصعد.

من جانب آخر؛ كشفت "شمس الدين" أنها بدأت تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل "كونتاك" المؤلف من مجموعة لوحات اجتماعية ناقدة تعتمد كوميديا الموقف. بينما اعتذرت عن أكثر من نص لأسباب تتعلق بالشخصية وبعضها يتعلق بالنص أو بالجانب المادي.

وأضافت أنها تقرأ مجموعة من النصوص للمفاضلة بينها واختيار ما تراه مناسبًا.