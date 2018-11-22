مروى محمد: أمتلك الكثير من المجوهرات.. ونادمة على تجميل أنفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقت فوشيا الإعلامية والفنانة السعودية مروى محمد التي أفصحت عن الظروف التي أبعدتها عن الفن في الفترة السابقة.
وقالت مروى إن زواجها وتكوينها لأسرة، كانا سبب انشغالها وابتعادها عن الساحة الفنية، إذ إن حياتها الشخصية أخذت من وقتها الكثير.
واعترفت الفنانة السعودية أنها نادمة للغاية على إجراء عملية تجميل لأنفها في مراهقتها، وكشفت أنها تتمنى إعادة أنفها إلى حجمه السابق.
وعن هداياها المفضلة، قالت مروى إنها تعشق المجوهرات وكل ما يتعلق بها، كما أنها تفضل المكياج، لكنها رفضت الإفصاح عن قيمة المجوهرات التي تقتنيها.
وتطرقت مروى خلال المقابلة للحديث عن أعمالها ومخططاتها الفنية المستقبلية.
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