تطور ملحوظ في شخصية ميغان الملكية.. فهل تكتب خطاباتها بنفسها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن أموراً كثيرة قد استجدت على شخصية ميغان ماركل منذ زواجها من الأمير هاري ونيلها لقب دوقة ساسكس، حيث من الواضح أنها تبذل جهداً كبيراً لكي تظهر بالشكل اللائق بعد انضمامها للعائلة الملكية، ويبدو كذلك أنها تتعامل مع منصبها كدوقة لساسكس بمنتهى الجدية.

فبحسب فيلم وثائقي جديد سيبث هذا الأسبوع، تم الكشف عن أن ميغان وعلى عكس معظم أفراد العائلة الملكية تقوم بكتابة خطاباتها بنفسها!

ويلقي هذا الفيلم الوثائقي الذي جاء بعنوان "حياة ميغان الجديدة: يوميات الأميرة الحقيقية"، ويبث اليوم على محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الضوء عن قرب على حياة ميغان الملكية.

وبحسب ما تم الإفصاح عنه في الفيلم، وفق ما ذكرته بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل، فإنه وقبيل الخطاب الذي ألقته ميغان في فيجي ضمن الجولة الملكية التي رافقت فيها زوجها، لاحظ المعلق الملكي، أوميد سكوبي، وجود "شخبطة بخط اليد" في خطاب ميغان.

وقال سكوبي إنه سأل أحد المساعدين الملكيين "هل هي (ميغان) من قامت بكتابة الخطاب بنفسها ؟"، وهو أمر غير معتاد لأفراد العائلة، ليعلم بعدها أنها بالفعل من قامت بكتابته، وأنها قضت بضعة أيام في سبيل إعداده والانتهاء منه ليخرج بهذا الشكل الذي خرج عليه.